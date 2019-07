Müğənni Madonna şəxsi "Instagram" hesabının tarix bölümündə qaradərili uşaqlarının fotolarını əcaib tərzdə paylaşdığı üçün izləyicilərin qəzəbinə tuş gəlib.

Day.Az Oxu.Az-a istinadla xəbər verir ki, ifaçının yayımladığı fotolarda onun Ester və Stella adlı əkizləri əks olunub.

Kadrda Madonnanın əlində qarpız dilimini tutması əks olunub. Lentə alınan fotolarda qarpızın dilimi vizual olaraq əkizlərin ətəyi kimi görünüb.

"Twitter" sosial şəbəkəsində paylaşılan bu fotolar müğənninin izləyicilərini özündən çıxarıb. Onlar Madonnanın bu addımını irqi ayrıseçkiliyin təzahürü olaraq qəbul ediblər.

Məsələ ondadır ki, qaradərili insanların qarpız yeməyi çox sevməsi ilə bağlı stereotiplər mövcuddur.

So @Madonna really thought it was ok to take pictures of her Black kids with watermelon?



She can't possibly be this ignorant. pic.twitter.com/z0pKNnbPk3