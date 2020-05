Ukrayna Çin təkərləri ilə təchiz edilmiş vaqonları qadağan etdi

Ukrayna Çin təkərləri ilə təchiz edilmiş vaqonların istismara daxil edilməsini qadağan edib. Day.Az xəbər verir ki, daha konkret olaraq, Ukrayna tərəfi Çinin 2 şirkəti tərəfindən istehsal edilən təkərlərdən imtina edib. Bu, "Maanshan Iron and Steel Co., Ltd" və "Taiyuan Heavy Industry Railway Transit Equipment Co., Ltd" şirkətlərinin məhsullarına şamil edilir.

Səbəb isə yerli bazarda yerli istehsal məhsullarına yer ayrılmasıdır. Belə ki, dəmiryolçular assosiasiyasının nümayəndəsi Denis Semenkin qeyd edib ki, "Bu, axı Ukrayna tərəfinin nəyinə lazımdır? Ukraynanın öz istehsalçısı var - "İnterpayp".