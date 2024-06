Bakı Landmark-da üçüncü Beynəlxalq Bakı Piano Festivalının mətbuat konfransı keçirilib

Mətbuat konfransında festivalın təsisçisi və direktoru, Azərbaycanın Əməkdar artisti Şahin Növrəsli festivalın proqramı və iştirakçıları haqqında ətraflı danışıb, tədbirin bütün tərəfdaşlarına və sponsorlarına təşəkkürünü bildirib.

Day.Az xəbər verir ki, iyunun 16-da üçüncü Bakı Piano Festivalı Rebeka Orteqanın flamenko konserti ilə başlayır və tam iki həftə ərzində bakılılar və şəhərin qonaqları üçün müxtəlif ölkələrin virtuozlarının müxtəlif musiqi konsertləri proqramı təqdim olunacaq.

Üçüncü Bakı Piano Festivalı öz tamaşaçılarını təkcə rəngarəng musiqi proqramı ilə deyil, həm də film nümayişləri, bədii tədbirlər, teatr tamaşaları və ədəbi müsabiqə ilə təqdim edəcək. Gənc istedadların "We are the future" adlı konserti xüsusi qeyd olunur.

Mətbuat konfransında Braziliyanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Manuel Monteneqro, Latviyanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Edqars Skuja, Fransanın Azərbaycandakı səfirliyinin nümayəndəsi Şarl Denye çıxış edərək, ölkələrimiz arasında mədəni əlaqələrin inkişafında artım olduğunu qeyd ediblər. və öz ölkələrindən olan festival iştirakçıları haqqında ətraflı danışıblar.

Bakı Piano Festivalı təkcə virtuoz pianoçuların sehri deyil, həm də festivalın özüdür. Burada hər bir tamaşaçı öz sevimlisini tapa bilər: klassik musiqidən tutmuş Braziliya sambasına və flamenkoya qədər istənilən musiqisevər üçün əla seçimdir. Festival iyunun 29-u daxil olmaqla davam edəcək.

Festivalın şüarı: May piano inspire you!

