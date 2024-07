"WhatsApp" bəzi telefonlarda işləməyəcək

Populyar "WhatsApp" mesenceri 2024-cü ildə köhnə smartfonların 47 modeli, o cümlədən "Samsung", "Motorola", "Huawei", "Sony", "LG", "Apple" və s. markalı cihazlarda işləməyəcək.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, tətbiq Android 5.0 və iOS 12 ilə müqayisədə əməliyyat sistemlərinin əvvəlki versiyaları üçün əlçatmaz olacaq.

Bu, əsasən yeddi ildən daha köhnə modellərə aiddir.

"WhatsApp" dəstəyini itirmiş cihazların tam siyahısı aşağıdakı kimidir:

"Samsung Galaxy Ace Plus", "Galaxy Core", "Galaxy Express 2", "Galaxy Grand", "Galaxy Note 3 N9005 LTE", "Galaxy Note 3 Neo LTE+", "Galaxy S 19500", "Galaxy S3 Mini VE", "Galaxy S4 Active", "Galaxy S4 mini I9190", "Galaxy S4 mini I9192 Duos", "Galaxy S4 mini I9195 LTE", "Galaxy S4 Zoom". "Apple iPhone 5", "iPhone 5C", "iPhone 6", "iPhone 6S Plus", "iPhone 6S", "iPhone SE". "Huawei Ascend P6 S", "Ascend G525", "C199", "GX1s", "Y625". "Lenovo 46600", "A820", "A858T", "P70", "S890". "Sony Xperia Z1", "Xperia E3", "Xperia M". "Motorola Moto G", "Moto X". "LG Optimus 4X HD P880", "Optimus G", "Optimus G Pro", "Optimus L7", "Faea F1", "THL W8", "Archos 53 Platinum", "Wiko Cink Five", "Wiko Darknight", "ZTE V956", "ZTE UMi X2", "ZTE Grand S Flex" və "ZTE Grand Memo".