Prezident İlham Əliyev: Azərbaycanda yerli elektrobus istehsalı bu il başlanacaq

Azərbaycanda yerli elektrobus istehsalı bu il başlanacaq.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev yanvarın 7-də yerli televiziya kanallarına müsahibəsində deyib.

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