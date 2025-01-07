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Prezident İlham Əliyev: Azərbaycanda yerli elektrobus istehsalı bu il başlanacaq

Azərbaycanda yerli elektrobus istehsalı bu il başlanacaq. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev yanvarın 7-də yerli televiziya kanallarına müsahibəsində deyib. Xəbər yenilənəcək