https://news.day.az/azerinews/1721274.html Prezident İlham Əliyev: Azərbaycanda yerli elektrobus istehsalı bu il başlanacaq Azərbaycanda yerli elektrobus istehsalı bu il başlanacaq. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev yanvarın 7-də yerli televiziya kanallarına müsahibəsində deyib. Xəbər yenilənəcək
Prezident İlham Əliyev: Azərbaycanda yerli elektrobus istehsalı bu il başlanacaq
Azərbaycanda yerli elektrobus istehsalı bu il başlanacaq.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev yanvarın 7-də yerli televiziya kanallarına müsahibəsində deyib.
Xəbər yenilənəcək
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