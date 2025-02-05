"Peşmanam ki, qızım tək oldu"

Teleaparıcı Rövşanə Ağasəfqızı qızından danışıb.

DayAz Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, teleaparıcı tək qız övladı dünyaya gətirdiyi üçün peşman olduğunu etiraf edib.

"Maqazin Plus"a səmimi açıqlamalar verən Rövşanə bir övladı olduğu üçün özünü qınayıb.

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