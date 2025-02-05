https://news.day.az/azerinews/1727966.html "Peşmanam ki, qızım tək oldu" - VİDEO Teleaparıcı Rövşanə Ağasəfqızı qızından danışıb. DayAz Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, teleaparıcı tək qız övladı dünyaya gətirdiyi üçün peşman olduğunu etiraf edib. "Maqazin Plus"a səmimi açıqlamalar verən Rövşanə bir övladı olduğu üçün özünü qınayıb. Ətraflı videoda:
"Peşmanam ki, qızım tək oldu" - VİDEO
Teleaparıcı Rövşanə Ağasəfqızı qızından danışıb.
DayAz Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, teleaparıcı tək qız övladı dünyaya gətirdiyi üçün peşman olduğunu etiraf edib.
"Maqazin Plus"a səmimi açıqlamalar verən Rövşanə bir övladı olduğu üçün özünü qınayıb.
Ətraflı videoda:
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