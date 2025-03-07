Bu ilin ilk ayında Naxçıvandan İrana verilən elektrik enerjisinin həcmi açıqlanıb

Bu ilin ilk ayında Naxçıvan Muxtar Respublikasından İrana 2890 min kVt/s elektrik enerjisi verilib.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-in sorğusuna cavab olaraq Azərbaycan Respublikası Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Energetika Xidmətindən məlumat verilib.

"İran İslam Respublikasından alınan elektrik enerjisi isə 2711 min kVt/s elektrik enerjisi alınıb", qurumdan vurğulanıb.

Qeyd edək ki, ötən il Naxçıvan Muxtar Respublikasından İrana 36 milyon 743 min kVt/s elektrik enerji verilib. İran İslam Respublikasından isə aparılan elektrik enerji mübadiləsi çərçivəsində 35 milyon 279 min kVt/s alınıb.