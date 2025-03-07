https://news.day.az/azerinews/1735228.html Bu ilin ilk ayında Naxçıvandan İrana verilən elektrik enerjisinin həcmi açıqlanıb Bu ilin ilk ayında Naxçıvan Muxtar Respublikasından İrana 2890 min kVt/s elektrik enerjisi verilib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-in sorğusuna cavab olaraq Azərbaycan Respublikası Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Energetika Xidmətindən məlumat verilib.
Bu ilin ilk ayında Naxçıvandan İrana verilən elektrik enerjisinin həcmi açıqlanıb
Bu ilin ilk ayında Naxçıvan Muxtar Respublikasından İrana 2890 min kVt/s elektrik enerjisi verilib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-in sorğusuna cavab olaraq Azərbaycan Respublikası Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Energetika Xidmətindən məlumat verilib.
"İran İslam Respublikasından alınan elektrik enerjisi isə 2711 min kVt/s elektrik enerjisi alınıb", qurumdan vurğulanıb.
Qeyd edək ki, ötən il Naxçıvan Muxtar Respublikasından İrana 36 milyon 743 min kVt/s elektrik enerji verilib. İran İslam Respublikasından isə aparılan elektrik enerji mübadiləsi çərçivəsində 35 milyon 279 min kVt/s alınıb.
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