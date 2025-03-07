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Bu ilin ilk ayında Naxçıvandan İrana verilən elektrik enerjisinin həcmi açıqlanıb

Bu ilin ilk ayında Naxçıvan Muxtar Respublikasından İrana 2890 min kVt/s elektrik enerjisi verilib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-in sorğusuna cavab olaraq Azərbaycan Respublikası Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Energetika Xidmətindən məlumat verilib.