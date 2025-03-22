https://news.day.az/azerinews/1739181.html

3-cü dəfə ana olacaq - FOTO

Model Karli Klossun üçüncü övladı olacaq. Axşam.az xəbər verir ki, bu barədə 32 yaşlı model sosial media hesabında paylaşım edib. Qeyd edək ki, Kloss Coşua Kuşnerlə evlidir. Kuşner İvanka Trampın həyat yoldaşı Kared Kuşnerin qardaşıdır.