https://news.day.az/azerinews/1739310.html "Kuruluş Osman"da 5 ayrılıq birdən "Kuruluş Osman" serialında 5 ayrılıq birdən yaşanacaq. Axşam.az xəbər verir ki, ekran işinə Ekin Mert Daymaz ("İlbay"), Devrim Saltoğlu ("Ulugan"), Ayça İnci ("Esenbike hatun"), Ali Öner ("Sargun"), Murat Göçmez ("Altuga") vida edəcək. Qeyd edək ki, serialın baş rolunu Burak Özçivit canlandırır.
"Kuruluş Osman"da 5 ayrılıq birdən
"Kuruluş Osman" serialında 5 ayrılıq birdən yaşanacaq.
Axşam.az xəbər verir ki, ekran işinə Ekin Mert Daymaz ("İlbay"), Devrim Saltoğlu ("Ulugan"), Ayça İnci ("Esenbike hatun"), Ali Öner ("Sargun"), Murat Göçmez ("Altuga") vida edəcək.
Qeyd edək ki, serialın baş rolunu Burak Özçivit canlandırır.
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