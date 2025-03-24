https://news.day.az/azerinews/1739565.html Azərbaycan Karate Federasiyası Dünya Karate Federasiyasına rəsmi üzv qəbul edilib Azərbaycan Karate Federasiyası (AKF) Dünya Karate Federasiyasına (WKF) rəsmi üzv qəbul edilib. AKF-nin mətbuat xidmətindən Day.Az-a verilən məlumata görə, Azərbaycanda karate üzrə akkreditasiyadan keçən yeganə federasiya AKF-dir.
Azərbaycan Karate Federasiyası Dünya Karate Federasiyasına rəsmi üzv qəbul edilib
Azərbaycan Karate Federasiyası (AKF) Dünya Karate Federasiyasına (WKF) rəsmi üzv qəbul edilib.
AKF-nin mətbuat xidmətindən Day.Az-a verilən məlumata görə, Azərbaycanda karate üzrə akkreditasiyadan keçən yeganə federasiya AKF-dir.
Qurum WKF qaydalarına uyğun idman karatesini inkişaf etdirir, eləcə də Azərbaycanda müxtəlif karate üslublarını (fənn) vahid sistem altında birləşdirərək onların inkişafına dəstək verir.
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