Azərbaycan Karate Federasiyası Dünya Karate Federasiyasına rəsmi üzv qəbul edilib

Azərbaycan Karate Federasiyası (AKF) Dünya Karate Federasiyasına (WKF) rəsmi üzv qəbul edilib.

AKF-nin mətbuat xidmətindən Day.Az-a verilən məlumata görə, Azərbaycanda karate üzrə akkreditasiyadan keçən yeganə federasiya AKF-dir.

Qurum WKF qaydalarına uyğun idman karatesini inkişaf etdirir, eləcə də Azərbaycanda müxtəlif karate üslublarını (fənn) vahid sistem altında birləşdirərək onların inkişafına dəstək verir.