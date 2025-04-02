https://news.day.az/azerinews/1741363.html Prezident İlham Əliyev və Prezident Frank-Valter Ştaynmayer arasında geniş tərkibdə görüş keçirilir Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Almaniya Federativ Respublikasının Prezidenti Frank-Valter Ştaynmayer ilə geniş tərkibdə görüşü başlayıb. Xəbər yenilənəcək
Prezident İlham Əliyev və Prezident Frank-Valter Ştaynmayer arasında geniş tərkibdə görüş keçirilir
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Almaniya Federativ Respublikasının Prezidenti Frank-Valter Ştaynmayer ilə geniş tərkibdə görüşü başlayıb.
Xəbər yenilənəcək
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