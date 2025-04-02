Prezident İlham Əliyev və Prezident Frank-Valter Ştaynmayer arasında geniş tərkibdə görüş keçirilir

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Almaniya Federativ Respublikasının Prezidenti Frank-Valter Ştaynmayer ilə geniş tərkibdə görüşü başlayıb.

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