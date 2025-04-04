https://news.day.az/azerinews/1742025.html Ağdamda insan skeletinin qalıqları aşkarlandı Ağdamda insan skeletinin qalıqları aşkar edilib. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, skelet qalıqları Ağdamın işğaldan azad edilmiş Eyvazxanbəyli kəndi ərazisində aşkarlanıb. Aparılmış müayinələr zamanı məlum olub ki, tapılan insan sümüklərinin qalıqları XV əsrə aiddir. Faktla bağlı araşdırma davam etdirilir.
Ağdamda insan skeletinin qalıqları aşkarlandı
Ağdamda insan skeletinin qalıqları aşkar edilib.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, skelet qalıqları Ağdamın işğaldan azad edilmiş Eyvazxanbəyli kəndi ərazisində aşkarlanıb.
Aparılmış müayinələr zamanı məlum olub ki, tapılan insan sümüklərinin qalıqları XV əsrə aiddir.
Faktla bağlı araşdırma davam etdirilir.
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