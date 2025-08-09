https://news.day.az/azerinews/1772893.html Prezident İlham Əliyev: Prezident Tramp və onun komandası olmasaydı, Ermənistan və Azərbaycan tükənməyən danışıqlar prosesində qalardı Prezident Tramp olmasaydı, Ermənistan və Azərbaycan çox güman ki, sonsuz danışıqlar prosesini davam etdirəcəkdilər. Day.Az AZƏRAC-a istinadən xəbər verir ki, bunu Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Vaşinqtonda ABŞ prezidenti Donald Tramp və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla görüşündən sonra deyib. Xəbər yenilənəcək
Prezident Tramp və onun komandası olmasaydı, bizim yaxın dostumuz cənab Uitkoff və onun komandası olmasaydı, yəqin ki, bu gün Ermənistan və Azərbaycan yenə tükənməyən bir danışıqlar prosesində qalardı.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Vaşinqtonda ABŞ Prezidenti Donald Tramp və Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan ilə mətbuata birgə bəyanatında deyib.
