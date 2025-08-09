Prezident İlham Əliyev: "Tramp sülh yolu" bir çox ölkə üçün böyük imkanlar açacaq

"Tramp sülh yolu" bir çox ölkə üçün böyük imkanlar açacaq.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Vaşinqtonda ABŞ Prezidenti Donald Tramp və Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan ilə mətbuata birgə bəyanatında deyib.

Xəbər yenilənəcək