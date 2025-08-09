Prezident İlham Əliyev: Tramp Azərbaycanın əhəmiyyətini, onun geosiyasi əhəmiyyətini yaxşı anlayır

Tramp Azərbaycanın əhəmiyyətini, onun geosiyasi əhəmiyyətini yaxşı anlayır.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Vaşinqtonda Azərbaycan mətbuatına müsahibəsində deyib.

