Prezident İlham Əliyev: Tramp Azərbaycanın əhəmiyyətini, onun geosiyasi əhəmiyyətini yaxşı anlayır

Tramp Azərbaycanın əhəmiyyətini, onun geosiyasi əhəmiyyətini yaxşı anlayır. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Vaşinqtonda Azərbaycan mətbuatına müsahibəsində deyib. Xəbər yenilənəcək
