Tarixi bəyannaməni məmnuniyyətlə alqışlayırıq

Azərbaycan və Ermənistan liderləri tərəfindən razılaşdırılmış tarixi bəyannaməni məmnuniyyətlə alqışlayırıq.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Polşa Xarici İşlər Nazirliyinin "X" sosial şəbəkəsindəki paylaşımında bildirilir.

Paylaşımda həmçinin qeyd edilir ki, ABŞ-nin dəyərli dəstəyi ilə əldə olunmuş bu razılaşma bölgədə suverenliyə və ərazi bütövlüyünə qarşılıqlı hörmət əsasında sabitlik və davamlı sülhün yolunu açır.