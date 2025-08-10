https://news.day.az/azerinews/1773162.html Sülh müqaviləsi şübhəsiz ki, region üçün yeni imkanlar və rifah gətirəcəkdir - Sloveniya XİN Sloveniya Azərbaycan və Ermənistan liderlərini sülh müqaviləsinə görə, həmçinin onilliklərdən bəri davam edən münaqişəyə son qoyulmasına yol açan ABŞ Administrasiyasını roluna görə alqışlayır. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Sloveniya Xarici İşlər Nazirliyinin "X" sosial şəbəkəsindəki paylaşımında bildirilir.
Sülh müqaviləsi şübhəsiz ki, region üçün yeni imkanlar və rifah gətirəcəkdir - Sloveniya XİN
Sloveniya Azərbaycan və Ermənistan liderlərini sülh müqaviləsinə görə, həmçinin onilliklərdən bəri davam edən münaqişəyə son qoyulmasına yol açan ABŞ Administrasiyasını roluna görə alqışlayır.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Sloveniya Xarici İşlər Nazirliyinin "X" sosial şəbəkəsindəki paylaşımında bildirilir.
Paylaşımda həmçinin qeyd edilir ki, bu, şübhəsiz ki, region üçün yeni imkanlar və rifah gətirəcək.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре