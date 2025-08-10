https://news.day.az/azerinews/1773287.html İngiltərə Superkubokunun qalibi məlum olub İngiltərə Superkubokunun qalibi bəlli olub. Day.Az-ın məlumatına görə, həlledici oyunda son ölkə çempionu "Liverpul"la Federasiya Kubokunun qalibi "Kristal Pelas" üz-üzə gəlib. Londonun "Uembli" stadionunda keçirilən görüşün əsas vaxtı 2:2 hesablı heç-heçə ilə yekunlaşdığı üçün penaltilər seriyası oynanılıb.
İngiltərə Superkubokunun qalibi məlum olub
İngiltərə Superkubokunun qalibi bəlli olub.
Day.Az-ın məlumatına görə, həlledici oyunda son ölkə çempionu "Liverpul"la Federasiya Kubokunun qalibi "Kristal Pelas" üz-üzə gəlib.
Londonun "Uembli" stadionunda keçirilən görüşün əsas vaxtı 2:2 hesablı heç-heçə ilə yekunlaşdığı üçün penaltilər seriyası oynanılıb.
Burada daha dəqiq olan (3:2) "Kristal Pelas" Superkubokun qalibi olub.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре