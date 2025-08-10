İngiltərə Superkubokunun qalibi məlum olub

İngiltərə Superkubokunun qalibi bəlli olub.

Day.Az-ın məlumatına görə, həlledici oyunda son ölkə çempionu "Liverpul"la Federasiya Kubokunun qalibi "Kristal Pelas" üz-üzə gəlib.

Londonun "Uembli" stadionunda keçirilən görüşün əsas vaxtı 2:2 hesablı heç-heçə ilə yekunlaşdığı üçün penaltilər seriyası oynanılıb.

Burada daha dəqiq olan (3:2) "Kristal Pelas" Superkubokun qalibi olub.