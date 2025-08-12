ABŞ ölkəyə idxal edilən qızıla rüsum tətbiq etməyəcək

Amerika Birləşmiş Ştatları ölkəyə idxal edilən qızıla rüsum tətbiq etməyəcək.

Day.Az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ prezidenti Donald Tramp Truth sosial şəbəkəsində bildirib.

 

"Qızıl rüsumlara tabe olmayacaq", - Ağ Evin rəhbəri yazıb.

Tramp bu qərarı verməsinin səbəblərini açıqlamayıb.