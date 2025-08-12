https://news.day.az/azerinews/1773616.html ABŞ ölkəyə idxal edilən qızıla rüsum tətbiq etməyəcək Amerika Birləşmiş Ştatları ölkəyə idxal edilən qızıla rüsum tətbiq etməyəcək. Day.Az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ prezidenti Donald Tramp Truth sosial şəbəkəsində bildirib. "Qızıl rüsumlara tabe olmayacaq", - Ağ Evin rəhbəri yazıb. Tramp bu qərarı verməsinin səbəblərini açıqlamayıb.
ABŞ ölkəyə idxal edilən qızıla rüsum tətbiq etməyəcək
Amerika Birləşmiş Ştatları ölkəyə idxal edilən qızıla rüsum tətbiq etməyəcək.
Day.Az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ prezidenti Donald Tramp Truth sosial şəbəkəsində bildirib.
"Qızıl rüsumlara tabe olmayacaq", - Ağ Evin rəhbəri yazıb.
Tramp bu qərarı verməsinin səbəblərini açıqlamayıb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре