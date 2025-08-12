https://news.day.az/azerinews/1773664.html Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə qəbul üçün 4104 nəfər uşağın sorğusu təsdiq gözləyir - MÜTDA Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə qəbul üçün indiyədək ölkə üzrə 32 min 371 nəfərin sorğusu təsdiqlənib, 4104 nəfər uşağın sorğusu isə təsdiq gözləyir. Trend xəbər verir ki, bu barədə MÜTDA məlumat yayıb.
Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə qəbul üçün 4104 nəfər uşağın sorğusu təsdiq gözləyir - MÜTDA
Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə qəbul üçün indiyədək ölkə üzrə 32 min 371 nəfərin sorğusu təsdiqlənib, 4104 nəfər uşağın sorğusu isə təsdiq gözləyir.
Trend xəbər verir ki, bu barədə MÜTDA məlumat yayıb.
Bildirilib ki, 2025-2026-cı tədris ilində ölkə üzrə 1669 məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə qəbul üçün proqnozlaşdırılan uşaq sayı 58 min 500 nəfərdir. Artıq uşaqların 70 faizi məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə yerləşib.
Xatırladaq ki, 2025-2026-cı tədris ili üzrə məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə uşaqların qeydiyyatı prosesinə iyulun 18-də start verilib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре