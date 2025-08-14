https://news.day.az/azerinews/1774028.html Ermənistanda yeni Konstitusiyanın hazırlanması məqsədilə iclaslar təşkil olunacaq Ermənistanda yeni Konstitusiyanın hazırlanması məqsədilə iclaslar təşkil olunacaq. Day.Az bu barədə erməni KİV-lərinə istinadən xəbər verir. Məlumata görə, Ermənistanın Konstitusiya İslahatları Şurası yaxın gələcəkdə ölkənin yeni Konstitusiyasının hazırlanması üzrə iclaslar keçirəcək.
Day.Az bu barədə erməni KİV-lərinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, Ermənistanın Konstitusiya İslahatları Şurası yaxın gələcəkdə ölkənin yeni Konstitusiyasının hazırlanması üzrə iclaslar keçirəcək.
Qeyd edək ki, Paşinyan bu ilin fevral ayında vətəndaşlara müraciət edərək Ermənistanın yeni Konstitusiyasının qəbul edilməsi üçün ümumxalq referendumunun keçirilməsinin vacibliyini bildirmişdi.
Əvvəlcə isə Ermənistan hökumətinin nümayəndələri 2026-cı ildə keçiriləcək parlament seçkilərinə qədər Konstitusiyanın yeni mətninin hazırlanmasının planlaşdırıldığını bəyan etmişdilər.
