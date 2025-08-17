https://news.day.az/azerinews/1774501.html Azərbaycanlı döyüşçüdən inamlı qələbə - VİDEO Azərbaycanlı qaydasız döyüşçü Tahir Abdullayev АМС Fight Nights 128 gecəsində növbəti görüşünə çıxıb. İdman.biz xəbər verir ki, onun rəqibi özbəkistanlı Şaxruz Raxmatov olub. Minskdə keçirilən döyüşdə təmsilçimiz birinci raundda Raxmatovu boğucu fəndlə məğlub edib.
