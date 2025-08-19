Günəş və külək elektrik stansiyalarında enerji istehsalının həcmi məlum olub
Bu ilin yanvar-iyul aylarında Azərbaycanda külək elektrik stansiyalarında (KES) 27,5 milyon kVt-saat elektrik enerjisi istehsal edilib.
Day.Az bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 6,3 milyon kVt-saat və ya 18,6% azdır.
Eyni zamanda, hesabat dövründə ölkədə günəş elektrik stansiyalarında 334,2 milyon kVt-saat elektrik enerjisi istehsal edilib ki, bu da ötən ili ilk yeddi ayındakı göstərici ilə müqayisədə 38,7 milyon kVt-saat və yaxud 13,1% artım deməkdir.
Qeyd edək ki, Azərbaycanda elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı sektorunda 2025-сi ilin yanvar-iyul aylarında 1995,4 milyon manat dəyərində məhsul istehsal olunub və xidmətlər göstərilib.
Su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı sektorunda istehsal edilmiş məhsulların həcmi 370,9 milyon manat təşkil edib.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре