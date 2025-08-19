Sosial xidmət müəssisələrində 7 ayda 3 min şəxsə xidmət göstərilib

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin tabeliyində Sosial Xidmətlər Agentliyinin 21 sosial xidmət müəssisəsində bu ilin yanvar-iyul aylarında 3 min şəxsə stasionar və yarımstasionar şəraitdə xidmətlər göstərilib.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Agentlik məlumat yayıb.

Bildirilib ki, həssas əhali qruplarına aid olan həmin şəxslər sosial-məişət, tibbi-sosial, sosial-psixoloji, sosial-pedaqoji, və s. xidmətlərlə təmin olunublar.

Qeyd edilən şəxslərdən 967 nəfərini uşaqlar təşkil edib.