https://news.day.az/azerinews/1774916.html Sosial xidmət müəssisələrində 7 ayda 3 min şəxsə xidmət göstərilib Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin tabeliyində Sosial Xidmətlər Agentliyinin 21 sosial xidmət müəssisəsində bu ilin yanvar-iyul aylarında 3 min şəxsə stasionar və yarımstasionar şəraitdə xidmətlər göstərilib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Agentlik məlumat yayıb.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin tabeliyində Sosial Xidmətlər Agentliyinin 21 sosial xidmət müəssisəsində bu ilin yanvar-iyul aylarında 3 min şəxsə stasionar və yarımstasionar şəraitdə xidmətlər göstərilib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Agentlik məlumat yayıb.
Bildirilib ki, həssas əhali qruplarına aid olan həmin şəxslər sosial-məişət, tibbi-sosial, sosial-psixoloji, sosial-pedaqoji, və s. xidmətlərlə təmin olunublar.
Qeyd edilən şəxslərdən 967 nəfərini uşaqlar təşkil edib.
