Şagirdlərin elektron yerdəyişməsi prosesinin müddəti uzadılıb.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə MÜTDA məlumat yayıb.

 

Bildirilib ki, avqustun 5-dən start verilən 2025-2026-cı tədris ili üzrə şagirdlərin elektron yerdəyişməsi prosesi davam edir.

"Nəzərinizə çatdırırıq ki, şagirdlərin elektron yerdəyişməsi prosesinin müddəti 30 avqust saat 18:00-dək uzadılıb.
Valideynlər övladlarının məktəb yerdəyişməsini sy.edu.az portalı üzərindən elektron qaydada həyata keçirə bilərlər",- deyə əlavə edilib.