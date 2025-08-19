https://news.day.az/azerinews/1774944.html Şagirdlərin elektron yerdəyişməsi prosesinin müddəti uzadılıb Şagirdlərin elektron yerdəyişməsi prosesinin müddəti uzadılıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə MÜTDA məlumat yayıb. Bildirilib ki, avqustun 5-dən start verilən 2025-2026-cı tədris ili üzrə şagirdlərin elektron yerdəyişməsi prosesi davam edir.
"Nəzərinizə çatdırırıq ki, şagirdlərin elektron yerdəyişməsi prosesinin müddəti 30 avqust saat 18:00-dək uzadılıb.
Şagirdlərin elektron yerdəyişməsi prosesinin müddəti uzadılıb
Şagirdlərin elektron yerdəyişməsi prosesinin müddəti uzadılıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə MÜTDA məlumat yayıb.
Bildirilib ki, avqustun 5-dən start verilən 2025-2026-cı tədris ili üzrə şagirdlərin elektron yerdəyişməsi prosesi davam edir.
"Nəzərinizə çatdırırıq ki, şagirdlərin elektron yerdəyişməsi prosesinin müddəti 30 avqust saat 18:00-dək uzadılıb.
Valideynlər övladlarının məktəb yerdəyişməsini sy.edu.az portalı üzərindən elektron qaydada həyata keçirə bilərlər",- deyə əlavə edilib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре