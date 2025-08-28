I Qarabağ müharibəsinin daha üç itkin-şəhidi dəfn olunacaq

Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşdüyü hesab edilən və şəxsiyyəti müəyyənləşdirilən daha üç şəhid dəfn olunacaq.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası məlumat yayıb.

Soyadı, adı. atasının adı Statusu Dəfn tarixi və yeri İtkin düüşmüş şəxsin fotoşəkli
1. Hacıyev Rizvan Qara oğlu həbçi

29.08.2025
saat 13:00

Kürdəmir rayonu,
Qocalı kənd qəbiristanlığı
2. Əliyev Sumbat Nüdrət oğlu hərbçi 29.08.2025
saat 14:00

Füzuli rayonu,
Aşağı Kürdmahmudlu kənd qəbiristanlığı
3. Kərimov Natiq Zeynal oğlu hərbçi 29.08.2025
saat 16:00

Qax rayonu,
Oncallı kənd qəbiristanlığı
