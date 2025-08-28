https://news.day.az/azerinews/1776673.html I Qarabağ müharibəsinin daha üç itkin-şəhidi dəfn olunacaq Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşdüyü hesab edilən və şəxsiyyəti müəyyənləşdirilən daha üç şəhid dəfn olunacaq. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası məlumat yayıb. № Soyadı, adı. atasının adı Statusu Dəfn tarixi və yeri
|№
|Soyadı, adı. atasının adı
|Statusu
|Dəfn tarixi və yeri
|İtkin düüşmüş şəxsin fotoşəkli
|1.
|Hacıyev Rizvan Qara oğlu
|həbçi
|
29.08.2025
|2.
|Əliyev Sumbat Nüdrət oğlu
|hərbçi
|29.08.2025
saat 14:00
Füzuli rayonu,
Aşağı Kürdmahmudlu kənd qəbiristanlığı
|3.
|Kərimov Natiq Zeynal oğlu
|hərbçi
|29.08.2025
saat 16:00
Qax rayonu,
Oncallı kənd qəbiristanlığı
