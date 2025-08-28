https://news.day.az/azerinews/1776677.html Məşhur meyxanaçı Azərbaycandan GETDİ Tanınmış meyxanaçı Elşən Xəzər Azərbaycandan gedib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə məlumatı onun həmkarı Aqşin Fateh verib. "O, artıq Rusiyanın Moskva şəhərində yaşayır. Elşənlə arada-sırada hal-əhval tuturuq".
