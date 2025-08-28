Məşhur meyxanaçı Azərbaycandan

Tanınmış meyxanaçı Elşən Xəzər Azərbaycandan gedib.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə məlumatı onun həmkarı Aqşin Fateh verib.

"O, artıq Rusiyanın Moskva şəhərində yaşayır. Elşənlə arada-sırada hal-əhval tuturuq".