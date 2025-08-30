https://news.day.az/azerinews/1777133.html Abşeron yarımadasında çimərliklərin sayı artırılacaq Abşeron yarımadasında çimərliklərin sayı artırılacaq. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Dövlət Turizm Agentliyinin Qoruqların İdarəetmə Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Murad Ağabəyov təmsil etdiyi qurumun Şüvəlan qəsəbəsindəki çimərliklərə təşkil olunan mediatur zamanı deyib.
Abşeron yarımadasında çimərliklərin sayı artırılacaq
Abşeron yarımadasında çimərliklərin sayı artırılacaq.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Dövlət Turizm Agentliyinin Qoruqların İdarəetmə Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Murad Ağabəyov təmsil etdiyi qurumun Şüvəlan qəsəbəsindəki çimərliklərə təşkil olunan mediatur zamanı deyib.
"Abşeron yarımadasında istifadəyə verilən yeni ictimai çimərliklər bir pilot layihədir. Xidmətlərin 99%-i ödənişsizdir.
Sahibkarlara şərait yaradacağıq ki, burada xidmətlərini göstərə bilsinlər. Gələcəkdə çimərlik ərazilərinə daha yeni ərazilərin əlavə edilməsini planlaşdırırıq", - deyə sədr qeyd edib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре