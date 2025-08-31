https://news.day.az/azerinews/1777285.html Çin Azərbaycanın suveren inkişaf modelini dəstəkləyir - Si Cinpin Çin Azərbaycanın suveren inkişaf modelini dəstəkləyir. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bunu Çin Xalq Respublikasının Sədri Si Cinpin Çinin Tiencin şəhərində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ilə görüşü zamanı deyib.
Çin Azərbaycanın suveren inkişaf modelini dəstəkləyir - Si Cinpin
Çin Azərbaycanın suveren inkişaf modelini dəstəkləyir.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bunu Çin Xalq Respublikasının Sədri Si Cinpin Çinin Tiencin şəhərində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ilə görüşü zamanı deyib.
Çin Xalq Respublikasının Sədri ölkəmizin suveren inkişaf modelinin Çin tərəfindən dəstəkləndiyini dedi, Çinin başqa ölkələrin daxili işlərinə qarışmamaq prinsipinə sadiq olduğunu vurğuladı.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре