Çin Azərbaycanın suveren inkişaf modelini dəstəkləyir

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bunu Çin Xalq Respublikasının Sədri Si Cinpin Çinin Tiencin şəhərində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ilə görüşü zamanı deyib.

Çin Xalq Respublikasının Sədri ölkəmizin suveren inkişaf modelinin Çin tərəfindən dəstəkləndiyini dedi, Çinin başqa ölkələrin daxili işlərinə qarışmamaq prinsipinə sadiq olduğunu vurğuladı.