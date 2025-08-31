Netanyahu HƏMAS rəsmisi Əbu Ubeydəni məhv etmək cəhdini təsdiqləyib
İsrail ordusu Qəzza zolağında HƏMAS-ın hərbi qanadının mətbuat katibi Əbu Ubeydəni məhv etməyə cəhd edib.
Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu hökumətin həftəlik iclasında bildirib.
"Baş Təhlükəsizlik Xidməti və İsrail Müdafiə Qüvvələri birgə əməliyyat zamanı HƏMAS-ın "mətbuat katibi" və bu şər təşkilatın nümayəndəsi Əbu Ubeydəyə hücum edib", - deyə B.Netanyahu bildirib.
O qeyd edib ki, Əbu Ubeydənin öldürülməsi faktı hələ təsdiqini tapmayıb.
"Yekun nəticəni hələ də bilmirik, ümid edirəm ki, o, artıq aramızda deyil, amma gördüm ki, "HƏMAS"dan bu məsələyə münasibət bildirəcək heç kim yoxdur. Deməli, gələcək saatlar və günlər onların deyəcəklərini mütləq deyəcək", - deyə baş nazir əlavə edib.
