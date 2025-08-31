https://news.day.az/azerinews/1777389.html Əlizadə onun belindən qucaqlayan kişi fanatına elə REAKSİYA verdi ki... - VİDEO Türkiyədə fəaliyyət göstərən azərbaycanlı reper Asya Əlizadə hərəkəti ilə diqqət mərkəzinə düşüb. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, səhnə sonrası fanatlarının istəyini qırmayıb onlarla foto çəkdirən sənətçi özündən çıxıb. Belə ki, kişi fanatın ona toxunmaq istəyi Əlizadəni narahat edib.
Əlizadə onun belindən qucaqlayan kişi fanatına elə REAKSİYA verdi ki... - VİDEO
Türkiyədə fəaliyyət göstərən azərbaycanlı reper Asya Əlizadə hərəkəti ilə diqqət mərkəzinə düşüb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, səhnə sonrası fanatlarının istəyini qırmayıb onlarla foto çəkdirən sənətçi özündən çıxıb.
Belə ki, kişi fanatın ona toxunmaq istəyi Əlizadəni narahat edib.
İfaçının göstərdiyi reaksiya sosial şəbəkələrdə də müzakirələrə səbəb olub.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре