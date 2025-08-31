Əlizadə onun belindən qucaqlayan kişi fanatına elə REAKSİYA verdi ki...

Türkiyədə fəaliyyət göstərən azərbaycanlı reper Asya Əlizadə hərəkəti ilə diqqət mərkəzinə düşüb.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, səhnə sonrası fanatlarının istəyini qırmayıb onlarla foto çəkdirən sənətçi özündən çıxıb.

Belə ki, kişi fanatın ona toxunmaq istəyi Əlizadəni narahat edib.

İfaçının göstərdiyi reaksiya sosial şəbəkələrdə də müzakirələrə səbəb olub.