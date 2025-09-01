https://news.day.az/azerinews/1777595.html Yox cavabı alan bloger sevdiyi xanımı hamının gözü önündə DÖYDÜ - VİDEO Rusiyalı blogerin evlilik təklifi gözlədiyi kimi nəticələnməyib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, o, sevgilisinə restoranların birində evlilik təklifi etsə də, qız "yox" cavabı verib. Bu anlar isə obyektin müşahidə kamerasına yansıyıb. Hadisədən sonra blogerin emosiyalarına hakim ola bilmədiyi görünür.
Rusiyalı blogerin evlilik təklifi gözlədiyi kimi nəticələnməyib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, o, sevgilisinə restoranların birində evlilik təklifi etsə də, qız "yox" cavabı verib.
Bu anlar isə obyektin müşahidə kamerasına yansıyıb.
Hadisədən sonra blogerin emosiyalarına hakim ola bilmədiyi görünür. Onun bu görüntüləri sosial şəbəkədə yayılıb və izləyicilər tərəfindən birmənalı şiddətlə qınanılıb.
Qısa müddətdə blogerin 50 minə yaxın izləyicisi onu izləmədən çıxarıb.
