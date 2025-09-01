https://news.day.az/azerinews/1777656.html “Fənərbağça” Kərəm Aktürkoğlunun keçidini rəsmiləşdirib "Fənərbağça" Türkiyə millisinin və Portuqaliyanın "Benfika" klubunun futbolçusu Kərəm Aktürkoğlunu transfer edib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə İstanbul təmsilçisinin rəsmi saytı məlumat yayıb. 26 yaşlı yarımmüdafiəçi ilə 4 illik müqavilə imzalanıb. Kərəm Aktürkoğlu "Benfika"ya 2024-cü ilin sentyabr ayında "Qalatasaray"dan keçib.
