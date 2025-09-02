https://news.day.az/azerinews/1777772.html İraq vətəndaşı Ermənistandan Azərbaycana keçməyə cəhd edib - FOTO Sentyabrın 1-də Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sərhəd Qoşunlarının "Qubadlı" əlahiddə sərhəd diviziyasının xidməti ərazisində Ermənistandan Azərbaycan istiqamətinə dövlət sərhədinin pozulması əlamətləri aşkar edilib. Bu barədə Day.Az-a DSX-nin Mətbuat Mərkəzindən məlumat verilib.
Sentyabrın 1-də Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sərhəd Qoşunlarının "Qubadlı" əlahiddə sərhəd diviziyasının xidməti ərazisində Ermənistandan Azərbaycan istiqamətinə dövlət sərhədinin pozulması əlamətləri aşkar edilib.
Bu barədə Day.Az-a DSX-nin Mətbuat Mərkəzindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, çətin relyefə malik olan, dağlıq və sıx meşəlik ərazidə həyata keçirilmiş əməliyyat-qoşun tədbirləri nəticəsində dövlət sərhədini pozmuş İraq vətəndaşı - 2002-ci il təvəllüdlü Ali Emad Attallah Badravi saxlanılıb.
Qeyd edilib ki, fakt üzrə əməliyyаt-istintaq tədbirləri dаvаm еtdirilir.
