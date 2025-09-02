Qayınanasının ona yazdığı mesajları paylaşdı - FOTO
İnfluenser Nagehan Abdullayeva keçmiş həyat yoldaşı Fərid Abdullayevlə bağlı paylaşım edib.
Milli.Az xəbər verir ki, Nagehan instaqramda izləyicisinin "Fəridlə ayrıldınız" sualına eks-əri ilə övladlarının fotosunu və qayınanası ilə yazışmasını paylaşaraq cavab verib:
"Ayrılsaq da, bərabərik, 2 dənə gül kimi uşağımız var. Onlar üçün hər zaman birlikdə olacağıq. Biz ailə olaraq heç nə itirməmişik, çox şükür".
Nagehan daha sonra "Evli, yoxsa subay" sualını cavablandırıb:
"Allah evli olanları çox xoşbəxt etsin. Evlilik dünyanın ən gözəl duyğusudur, xüsusilə də uşaqlar varsa. İnanın, subaylıq mənlik deyil. Əgər çox böyük problemləriniz yoxdursa, əsla boşanmağı düşünməyin".
