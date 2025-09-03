"Məhəbbət"lə müxbir arasında DAVA DÜŞDÜ

"Maqazin Plus" verilişinin çəkilişi zamanı gözlənilməz gərginlik yaşanıb.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, proqaramln müxbiri Elyar ilə aktyor və rejissor Ramin Hacıyev arasında mübahisə düşüb.

Hadisə proqramın çəkilişi zamanı baş verdiyindən oradakı yaradıcı heyət də vəziyyəti müşahidə edib. Tərəflər arasında fikir ayrılığı getdikcə böyüyüb və gərgin anlar yaşanıb.

Əməkdar mədəniyyət işçisi olunan hərəkəti özünə qarşı hörmətsizlik saydığını bildirib.

Mübahisə qısa müddət davam etsə də, daha sonra tərəflər  sakitləşdirilib. Görüntülər sosial şəbəkələrdə də paylaşılaraq izləyicilər arasında geniş müzakirələrə səbəb olub.