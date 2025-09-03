https://news.day.az/azerinews/1778066.html Prezident İlham Əliyevin Çinə işgüzar səfəri başa çatıb - FOTO Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Çin Xalq Respublikasına işgüzar səfəri sentyabrın 3-də başa çatıb. AZƏRTAC xəbər verir ki, Pekin Beynəlxalq Hava Limanında dövlətimizin başçısının şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü. Prezident İlham Əliyevi və Birinci xanım Mehriban Əliyevanı rəsmi şəxslər yola saldılar.
