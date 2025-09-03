https://news.day.az/azerinews/1778070.html ABŞ Prezidenti HƏMAS-a çağırış etdi ABŞ Prezidenti Donald Tramp "Truth Social" şəbəkəsində paylaşım edərək HƏMAS-a bütün 20 girovu dərhal geri qaytarmaq çağırışı edib. Day.Az xəbər verir ki, o, paylaşımında bundan sonra hər şeyin sürətlə dəyişəcəyini və tezliklə sona çatacağını bildirib.
