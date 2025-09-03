ABŞ Prezidenti HƏMAS-a çağırış etdi

ABŞ Prezidenti Donald Tramp "Truth Social" şəbəkəsində paylaşım edərək HƏMAS-a bütün 20 girovu dərhal geri qaytarmaq çağırışı edib.

 

Day.Az xəbər verir ki, o, paylaşımında bundan sonra hər şeyin sürətlə dəyişəcəyini və tezliklə sona çatacağını bildirib.