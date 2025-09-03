ABŞ Polşadakı hərbi kontingentini artırmağa hazırdır - Tramp

Varşava istəsə, Vaşinqton administrasiyası Polşadakı ABŞ hərbi kontingentini artırmağa hazır olacaq.

Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə ABŞ prezidenti Donald Tramp bildirib.

O, ABŞ ordusunun Polşada mövcudluğunu davam etdirəcəyini qeyd edib.

"Əgər onlar [Polşa hakimiyyəti] istəsələr, daha çox [hərbi] göndərəcəyik. Onlar uzun müddətdir ki, [ABŞ-ın] daha böyük [hərbi] mövcudluğunu istəyirdilər", - deyə D.Tramp jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən bildirib.

"Onlar Polşada qalacaqlar. Biz Polşaya çox yaxınıq", - deyə D.Tramp Amerika ordusundan danışarkən qeyd edib.