"Beşiktaş"ın futbolçusu Azərbaycan millisində
16 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandası sentyabrın 6-dan 13-dək Bakıda təlim-məşq toplanışında olacaq.
Day.Az xəbər verir ki, U-16 hazırlıq çərçivəsində Gürcüstanın müvafiq yaş qrupundan ibarət komandası ilə iki yoxlama oyunu keçirəcək.
Qarşılaşmalar sentyabrın 10-da və 12-də Bakı Olimpiya Stadionunun məşq meydançasında təşkil olunacaq. Hər iki görüş saat 17:00-da başlanacaq.
Millimizə dəvət olunan futbolçuların adlarını diqqətinizə çatdırırıq:
|
S.
|
Ad/Soyad
|
Klub
|
1
|
Bilal Hacıyev
|
Qarabağ
|
2
|
Cavidan Babayev
|
Marcet (İspaniya)
|
3
|
Kamal Camalzadə
|
Neftçi
|
4
|
Uğur Qurbanlı
|
Qarabağ
|
5
|
Roman Fərzəli
|
Qarabağ
|
6
|
Vaqif Nəbiyev
|
Qarabağ
|
7
|
Nicat Əhmədzadə
|
Marcet (İspaniya)
|
8
|
Əhəd Hacızadə
|
Qarabağ
|
9
|
Cəfər Cəfərzadə
|
Sabah
|
10
|
Rəsul Balakişiyev
|
Marcet (İspaniya)
|
11
|
Tunar Bayramov
|
Qarabağ
|
12
|
Ruslan Əbilov
|
Sabah
|
13
|
Yusif Orucəliyev
|
Qarabağ
|
14
|
Nihat Hüseynzadə
|
Sabah
|
15
|
Ömər Kosayev
|
Sumqayıt
|
16
|
Ruslan Quliyev
|
Neftçi
|
17
|
Şikar Şikar
|
Neftçi
|
18
|
Vaqif Məmmədli
|
Sabah
|
19
|
Mehdi Hüseyn
|
Qarabağ
|
20
|
Furqan Musayev
|
Beşiktaş (Türkiyə)
|
21
|
Firdovsi Şeydayev
|
Sabah
|
22
|
Raul Hüseynov
|
Neftçi
|
23
|
Əli Bəşirov
|
Qarabağ
