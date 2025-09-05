"Beşiktaş"ın futbolçusu Azərbaycan millisində

16 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandası sentyabrın 6-dan 13-dək Bakıda təlim-məşq toplanışında olacaq.

Day.Az xəbər verir ki, U-16 hazırlıq çərçivəsində Gürcüstanın müvafiq yaş qrupundan ibarət komandası ilə iki yoxlama oyunu keçirəcək.

 

Qarşılaşmalar sentyabrın 10-da və 12-də Bakı Olimpiya Stadionunun məşq meydançasında təşkil olunacaq. Hər iki görüş saat 17:00-da başlanacaq.

Millimizə dəvət olunan futbolçuların adlarını diqqətinizə çatdırırıq:

S.

Ad/Soyad

Klub

1

Bilal Hacıyev

Qarabağ

2

Cavidan Babayev

Marcet (İspaniya)

3

Kamal Camalzadə

Neftçi

4

Uğur Qurbanlı

Qarabağ

5

Roman Fərzəli

Qarabağ

6

Vaqif Nəbiyev

Qarabağ

7

Nicat Əhmədzadə

Marcet (İspaniya)

8

Əhəd Hacızadə

Qarabağ

9

Cəfər Cəfərzadə

Sabah

10

Rəsul Balakişiyev

Marcet (İspaniya)

11

Tunar Bayramov

Qarabağ

12

Ruslan Əbilov

Sabah

13

Yusif Orucəliyev

Qarabağ

14

Nihat Hüseynzadə

Sabah

15

Ömər Kosayev

Sumqayıt

16

Ruslan Quliyev

Neftçi

17

Şikar Şikar

Neftçi

18

Vaqif Məmmədli

Sabah

19

Mehdi Hüseyn

Qarabağ

20

Furqan Musayev

Beşiktaş (Türkiyə)

21

Firdovsi Şeydayev

Sabah

22

Raul Hüseynov

Neftçi

23

Əli Bəşirov

Qarabağ