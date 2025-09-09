Apple Watch Ultra 3 modelini təqdim edib

"Apple" şirkəti yeni nəsil idmançılar və səyahətçilər üçün nəzərdə tutulan əsas saatlarını - Apple Watch Ultra 3 modelini təqdim edib.

Day.Az xəbər verir ki, yeni cihaz seriyada ən böyük displeyə, təkmilləşdirilmiş batareyaya və yeni kəmərlərə malikdir.

Watch Ultra 3 42 saata qədər enerji toplamasız işləyə bilir və peyk rabitəsi vasitəsilə SOS siqnalları göndərmək imkanı ilə fərqlənir.

Model iki rəngdə təqdim olunub - təbii titan və qara. Başlanğıc qiyməti 800 ABŞ dolları təşkil edir.