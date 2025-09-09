https://news.day.az/azerinews/1779356.html Apple Watch Ultra 3 modelini təqdim edib - FOTO "Apple" şirkəti yeni nəsil idmançılar və səyahətçilər üçün nəzərdə tutulan əsas saatlarını - Apple Watch Ultra 3 modelini təqdim edib. Day.Az xəbər verir ki, yeni cihaz seriyada ən böyük displeyə, təkmilləşdirilmiş batareyaya və yeni kəmərlərə malikdir.
"Apple" şirkəti yeni nəsil idmançılar və səyahətçilər üçün nəzərdə tutulan əsas saatlarını - Apple Watch Ultra 3 modelini təqdim edib.
Day.Az xəbər verir ki, yeni cihaz seriyada ən böyük displeyə, təkmilləşdirilmiş batareyaya və yeni kəmərlərə malikdir.
Watch Ultra 3 42 saata qədər enerji toplamasız işləyə bilir və peyk rabitəsi vasitəsilə SOS siqnalları göndərmək imkanı ilə fərqlənir.
Model iki rəngdə təqdim olunub - təbii titan və qara. Başlanğıc qiyməti 800 ABŞ dolları təşkil edir.
