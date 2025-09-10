Fransada genişmiqyaslı etiraz aksiyaları keçirilir

Fransada hökumətin iqtisadi siyasətinə qarşı genişmiqyaslı etiraz aksiyaları keçirilir

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Parisdə nümayişçilər Place de la Nation meydanına çıxaraq zibilləri yandırıblar.

Makronun siyasətindən narazı olan ölkə sakinləri bir anda bir neçə böyük şəhərdə küçələrə çıxıb.

Marselin mərkəzində isə yüzlərlə insan toplaşıb, küçələri zibil qutuları ilə bağlayıb.

Marseldə küçələr bloklanıb, Tuluza ərazisində qatar hərəkəti dayandırılıb.

Aksiyadan görüntüləri təqdim edirik: