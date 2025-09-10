https://news.day.az/azerinews/1779489.html Fransada genişmiqyaslı etiraz aksiyaları keçirilir - VİDEO Fransada hökumətin iqtisadi siyasətinə qarşı genişmiqyaslı etiraz aksiyaları keçirilir Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Parisdə nümayişçilər Place de la Nation meydanına çıxaraq zibilləri yandırıblar. Makronun siyasətindən narazı olan ölkə sakinləri bir anda bir neçə böyük şəhərdə küçələrə çıxıb.
