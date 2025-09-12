Culfada ağır qəza

Sentyabrın 12-də saat 05 radələrində Culfa rayonunda ölümlə nəticələnən ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, rayon sakini Qüdrət Quliyevin idarə etdiyi "BMW" markalı avtomobilin aşması nəticəsində sürücü və 3 sərnişini hadisə yerində vəfat ediblər.

Qeyd edək ki, qəzada həyatı itirənlərin dördü də polis əməkdaşı olub.

Hadisə yağıntılı hava şəraitinə görə yolda avtomobilin sürüşməsindən baş verdiyi ehtimal edilir.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.