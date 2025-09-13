https://news.day.az/azerinews/1779956.html "Kızılcık şerbeti"nin aktyoru tanınmaz halda - FOTOLAR Türkiyənin tanınmış aktyoru Ahmet Mümtaz Taylan may ayında başladığı pəhriz proqramı sayəsində cəmi 4 ayda 18 kilo arıqlayıb. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, fit görünüşü ilə diqqət çəkən sənətkar hazırda da formasını qorumaq üçün pəhrizinə davam edir.
"Kızılcık şerbeti"nin aktyoru tanınmaz halda - FOTOLAR
Türkiyənin tanınmış aktyoru Ahmet Mümtaz Taylan may ayında başladığı pəhriz proqramı sayəsində cəmi 4 ayda 18 kilo arıqlayıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, fit görünüşü ilə diqqət çəkən sənətkar hazırda da formasını qorumaq üçün pəhrizinə davam edir.
Yay tətilini evində keçirən aktyor bununla bağlı fikirlərini belə ifadə edib:
"Həyatımın ən gözəl tətillərindən birini keçirdim. Artıq bir aydır evdəyəm və çox gözəl istirahət etdim. Evdə qalaraq həm özümə, həm də qızıma vaxt ayıra bildim. Hər şey istədiyim kimi oldu".
