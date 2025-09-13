https://news.day.az/azerinews/1780134.html Zümrüd Qasımova efirə qayıdır Aktrisa Zümrüd Qasımova uzun fasilədən sonra efirə qayıdır. Day.Az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, aktrisa ARB TV-də fəaliyyətə başlayıb. O, "Həkim nə deyir?" proqramına aparıcılıq edəcək. Z.Qasımova proqramı rejissor Səidə Haqverdiyeva ilə birlikdə aparacaq. Veriliş sentaybrın 15-dən etibarən yayımlanacaq.
Qeyd edək ki, Z.Qasımova bundan əvvəl ARB TV-də və Xəzər TV-də aparıcılıq edib. O, bir müddətdir aparıcılıq fəaliyyətinə fasilə vermişdi.
