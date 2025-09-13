İstanbulda vəzifəli şəxslərə qarşı əməliyyat

İstanbulun Bayrampaşa Bələdiyyəsində əməliyyat aparılıb.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, prokurorluğun açıqlamasına görə korrupsiya ittihamları üzrə 48 nəfər barəsində həbs qərarı çıxarılıb.

Saxlanılanlar sırasında Bayrampaşa Bələdiyyə Başçısı Hasan Mutlu da var.