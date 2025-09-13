https://news.day.az/azerinews/1780137.html İstanbulda vəzifəli şəxslərə qarşı əməliyyat - 48 nəfər saxlanıldı İstanbulun Bayrampaşa Bələdiyyəsində əməliyyat aparılıb. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, prokurorluğun açıqlamasına görə korrupsiya ittihamları üzrə 48 nəfər barəsində həbs qərarı çıxarılıb. Saxlanılanlar sırasında Bayrampaşa Bələdiyyə Başçısı Hasan Mutlu da var.
