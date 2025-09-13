Kamçatkada güclü zəlzələ oldu

Kamçatkada 6,3 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb.

Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər  verir ki, bu barədə Rusiya Elmlər Akademiyasının Geofizika Xidmətinin Kamçatka bölməsi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, zəlzələ Petropavlovsk-Kamçatskidən 123 km aralıda, 46,8 km dərinlikdə baş verib.

Qeyd edək ki, son aylarda Kamçatkada tez-tez güclü zəlzələlər olur.