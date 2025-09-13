https://news.day.az/azerinews/1780146.html Kamçatkada güclü zəlzələ oldu Kamçatkada 6,3 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Elmlər Akademiyasının Geofizika Xidmətinin Kamçatka bölməsi məlumat yayıb. Bildirilib ki, zəlzələ Petropavlovsk-Kamçatskidən 123 km aralıda, 46,8 km dərinlikdə baş verib.
Qeyd edək ki, son aylarda Kamçatkada tez-tez güclü zəlzələlər olur.
