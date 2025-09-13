https://news.day.az/azerinews/1780174.html Qızılağac Milli Parkında yanğın - VİDEO Qızılağac Milli Parkının Masallı rayonu, Qızılağac kəndinə yaxın ərazisində yanğın baş verib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar xəttinə məlumat daxil olub. Məlumatla əlaqədar dərhal FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri əraziyə cəlb olunub.
Havanın küləkli olması yanğınsöndürmə əməliyyatını çətinləşdirsə də həyata keçirilmiş zəruri və təxirəsalınmaz tədbirlər sayəsində yanğın daha geniş sahəyə yayılmasına imkan verilmədən məhdudlaşdırılıb.
Hazırda yanğının tam söndürülməsi istqamətində tədbirlər davam etdirilir.
