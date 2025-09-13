Maşında nişanlısına dəhşət yaşatdı

Türkiyədə qadın nişanlısını bıçaqlayıb.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, İzmirdə qadın nişanlısına avtomobildə bıçaqla xəsarət yetirib.

Hadisənin təfərrüatı barədə məlumat olmasa da, baş vernə anı kameraya düşüb.

Qadın polis tərəfindən saxlanılıb, kişi isə xəstəxanada müalicə olunur.