15 yaşlı qızı 35 yaşlı kişiyə ərə verirdilər

Quba rayonunda 15 yaşlı qızın 1990-cı il təvəllüdlü şəxsə ərə verilməsinin qarşısı alınıb.

Day.Az xəbər verir ki, DİN-in Mətbuat Xidmətinin Quba regional qrupundan "Qafqazinfo"nun sorğusuna cavab olaraq bildirilb ki, Quba Rayon Polis Şöbəsində qanunsuz əməlin təşkilində təqsiri olan şəxslər barəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanıb.

İstintaq tədbirləri davam etdirilir.